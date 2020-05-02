Дочь Назарбаева лишилась должности спикера парламента Казахстана

Дарига Назарбаева, возглавлявшая сенат парламента Казахстана, завершила работу на этом посту. Решение о ее отставке принял лично президент страны Касым-Жомарт Токаев, о чем говорится на его официальной странице в Twitter.

В сообщении главы государства не указывается, что послужило причиной отставки. Однако Токаев выразил Назарбаевой благодарность за проделанную работу.

Д.Н.Назарбаеваға Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы ретінде атқарған белсенді және жемісті жұмысы үшін ризашылығымды білдіремін. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 2, 2020

Действующее законодательство Республики Казахстан наделяет спикера сената правом занимать должность президента, если последний раньше назначенного срока сложил свои полномочия, погиб или скончался из-за болезни.

Предыдущий глава Казахстана Нурсултан Назарбаев является отцом Дариги. При его правлении она стала депутатом сената парламента. Примечательно, что месяц отставки Назарбаева совпал с назначением его дочери на пост спикера. Дарига Назарбаева решила не участвовать в новых президентских выборах, которые прошли в 2019 году.