Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Джабаров: фильм "Шугалей" донесет до россиян правду о захваченных социологах в Ливии

Джабаров: фильм "Шугалей" донесет до россиян правду о захваченных социологах в Ливии

 Цивилев оценил посыл фильма "Шугалей" о необходимости защищать россиян за рубежом

Цивилев оценил посыл фильма "Шугалей" о необходимости защищать россиян за рубежом
Роспотребнадзор анонсировал введение онлайн-продаж лекарств в России

Роспотребнадзор анонсировал введение онлайн-продаж лекарств в России

 Дочь Назарбаева лишилась должности спикера парламента Казахстана

Дочь Назарбаева лишилась должности спикера парламента Казахстана
В Polskie Radio рассказали о жесткой реакции РФ на снос памятника Коневу

В Polskie Radio рассказали о жесткой реакции РФ на снос памятника Коневу

 El Confidencial рассказало о предпочтениях Италии на мировой политической арене

El Confidencial рассказало о предпочтениях Италии на мировой политической арене
Джабаров: фильм "Шугалей" донесет до россиян правду о захваченных социологах в Ливии

Джабаров: фильм "Шугалей" донесет до россиян правду о захваченных социологах в Ливии

 Цивилев оценил посыл фильма "Шугалей" о необходимости защищать россиян за рубежом

Цивилев оценил посыл фильма "Шугалей" о необходимости защищать россиян за рубежом
Роспотребнадзор анонсировал введение онлайн-продаж лекарств в России

Роспотребнадзор анонсировал введение онлайн-продаж лекарств в России

 Дочь Назарбаева лишилась должности спикера парламента Казахстана

Дочь Назарбаева лишилась должности спикера парламента Казахстана
В Polskie Radio рассказали о жесткой реакции РФ на снос памятника Коневу

В Polskie Radio рассказали о жесткой реакции РФ на снос памятника Коневу

 El Confidencial рассказало о предпочтениях Италии на мировой политической арене

El Confidencial рассказало о предпочтениях Италии на мировой политической арене
11:51   2 Мая 2020
Политика

Дочь Назарбаева лишилась должности спикера парламента Казахстана

Дочь Назарбаева лишилась должности спикера парламента Казахстана

Дарига Назарбаева, возглавлявшая сенат парламента Казахстана, завершила работу на этом посту. Решение о ее отставке принял лично президент страны Касым-Жомарт Токаев, о чем говорится на его официальной странице в Twitter.

В сообщении главы государства не указывается, что послужило причиной отставки. Однако Токаев выразил Назарбаевой благодарность за проделанную работу.

Действующее законодательство Республики Казахстан наделяет спикера сената правом занимать должность президента, если последний раньше назначенного срока сложил свои полномочия, погиб или скончался из-за болезни.

Предыдущий глава Казахстана Нурсултан Назарбаев является отцом Дариги. При его правлении она стала депутатом сената парламента. Примечательно, что месяц отставки Назарбаева совпал с назначением его дочери на пост спикера. Дарига Назарбаева решила не участвовать в новых президентских выборах, которые прошли в 2019 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#отставка #казахстан #токаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...