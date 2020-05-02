Оперштаб: количество новых случаев COVID-19 в России за сутки приблизилось к 10 тысячам

За последние сутки в России подтверждено еще 9 тыс. 623 случая инфицирования коронавирусом. Зараженных выявили в 85 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Там отметили, что почти у половины зараженных нет клинических проявлений заболевания. Из клиник выписаны 1 тыс. 793 человека.

Всего в России 124 тыс. 054 зараженных COVID-19 граждан. Количество выздоровевших превысило 15 тысяч человек.