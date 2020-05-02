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Илон Маск распродает имущество после падения акций Tesla

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11:15   2 Мая 2020
Весь мир

Илон Маск распродает имущество после падения акций Tesla

Илон Маск распродает имущество после падения акций Tesla

Миллиардер Илон Маск намерен продать практически все свое имущество. Из-за неосторожных высказываний о сервисе в микроблоге Twitter основатель Tesla и SpaceX может лишиться даже собственного дома. Подробности сделок и перечень продаваемых лотов Маск не разглашает.

Вероятно, продажа имущества связана с недавним комментарием миллиардера относительно акций Tesla. По его словам, стоимость ценной бумаги производителя электромобилей слишком высока. Заявление вызвало волнения на биржах — акции резко обвалились на 10% из-за опасений инвесторов. Это не первый случай, когда эпатажное поведение миллиардера в интернете влияет на его бизнес.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #акции #илон маск #tesla

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