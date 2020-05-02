Мирошниченко считает, что в 2014 году в Одессе "сгорело государство Украина"

Виновные в гибели людей в Одессе в 2014 году должны быть наказаны. Такое заявление сделал председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко.

Он отметил, что 2 мая 2014 года в Одессе произошла трагедия, которая унесла жизни 48 человек. Это происшествие повлияло на жизни сотен людей. Тот день вошел в историю как "страница, написанная кровью". Его слова представлены в материале РИА Новости.

По его мнению, самопровозглашение республик Донбасса было правильным решением. Тогда стало понятно, что нельзя жить в стране, где происходит подобное. Он считает, что в 2014 году в огне погибли не просто люди, в нем "сгорело государство Украина".

В Одессе 2 мая 2014 года состоялся поджог Дома профсоюзов, в котором прятались противники госпереворота на Украине. Отмечается, что людям не давали спастись из горящего здания.