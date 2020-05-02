El Confidencial рассказало о предпочтениях Италии на мировой политической арене

Третий этап политических дебатов на фоне пандемии COVID-19 начинается в Италии. Издание El Confidencial рассказало о предпочтениях итальянцев на мировой политической арене.

Первый этап дебатов начался в марте, когда «коронавирусный кризис» стал усугубляться. Тогда большинство политических деятелей Италии были готовы держаться вместе. Другую линию поведения выбрал лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини и его противник, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, отмечает издание.

Они активно используют пропаганду, но в парламенте у них всего 22 процента мест.

На втором этапе Италия стала главным кандидатом на получение медпомощи от Евросоюза, США, а также от Китая и России. Именно тогда стал назревать политический раскол правительственной коалиции, пишет газета.

Партия «Движение пяти звезд» активно выступает за то, чтобы поблагодарить Китай и Россию за дружбу и поддержку. Но при этом Демократическая партия выразила признательность Вашингтону и Брюсселю, пытаясь укрепить европейские и трансатлантические отношения. Демократы считают, что восхищением Пекином и Москвой может поставить под угрозу более крепкие и структурированные отношения с ЕС и НАТО, подчеркивает СМИ.

Россия традиционно была близким другом правых, например, Маттео Сальвини или экс-премьера Сильвио Берлускони, пишут журналисты. Однако из-за несвоевременного и неадекватного ответа правительства на предполагаемые угрозы Минобороны России в адрес журналиста газеты «Стампа» возникла некоторая неопределенность.

«Разрыв между тем, как Рим рассматривает отношения с Москвой, и общественным мнением становится все шире. Большинство итальянцев не считают РФ лучшим другом. Несмотря на это, итальянское правительство или, по крайней мере, его половина, включило Россию в список стран, которые первыми отреагировали на призывы Италии к международной солидарности», — отмечает издание.

«Движение пяти звезд» — единственная партия, которая отмечает роль Италии в проекте «Один пояс, один путь». Она поддерживает «дипломатию масок» Пекина. Согласно ей, Китай спасает другие страны, предоставляя им медицинские материалы процентов. Журналисты называли «Движение пяти звезд» лоббистом Китая в Италии.

Евросоюз больше всего потерял на втором этапе дебатов, отмечает газета. С самого начала он не мог внятно объяснить, как его меры по разрешению кризиса помогут защитить здоровье и обеспечить безопасность жителей Европы.

«Сейчас покинуть ЕС хотят 49 процентов итальянцев. С ноября 2018 года этот показатель вырос на 20 процентов. Кроме того, согласно опросу, опубликованному в первую неделю апреля, 36 процентов итальянцев считают, что Китай должен быть главным союзником Италии за пределами ЕС», — приводит цифры El Confidencial.

Четвертый этап начнется, когда правительство станет постепенно смягчать карантин, а граждане возвращаться к обычной жизни.