"Шугалей" — крепкий и профессиональный фильм, оценил картину глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Фильм о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые незаконно удерживаются в ливийской тюрьме, отлично снят, к нему подобрана потрясающая музыка. Режиссерам удалось решить задачу, как показать массовому зрителю все то, что происходит сейчас в Ливии, передает слова Малькевича Федеральное агентство новостей. Создатели картины передали нюансы сложной обстановки в североафриканском государстве и болезненные моменты, связанные с тюрьмой, где истязают заключенных.

"Очень грамотно, абсолютно до мельчайших деталей воссозданы портреты самих террористов, головорезов, убийц", – подчеркнул президент ФЗНЦ.

Через время критики скажут, что это кино о силе и величии русского духа. Фильм о русских людях, которые сражаются за справедливость в любом уголке земли. Ситуацией прониклись даже те зрители, которые не были знакомы с реальной историей. Люди недоумевали, почему нельзя высадить в Триполи группу военных, чтобы вырвать граждан РФ из лап "свихнувшихся фанатиков, параноиков, палачей". По словам Малькевича, этот вопрос остался невысказанным, но он явно витал в воздухе.

Остается надеяться, что киноленту быстро озвучат на английском языке. Может быть, стоит перевести ее и на арабский и испанский, чтобы весь мир увидел, что на самом деле творится в Ливии. Ведь эти события происходят совсем недалеко от цивилизованной Европы, и общественность должна на них отреагировать, заключил Малькевич.