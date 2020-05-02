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10:57   2 Мая 2020
Армия

Репетиция воздушной части парада Победы состоится в Москве 4 мая

Репетиция воздушной части парада Победы состоится в Москве 4 мая

Репетиция воздушной части парада Победы, посвященного 75-летию окончания Великой Отечественной войны, пройдет 4 мая в Москве.

Самолеты пролетят над Красной площадью. Время репетиции ограничено с 9 до 11 часов. Как сообщили "Известия" со ссылкой на Министерство обороны РФ, план полетов будет составлен по тем же схемам, что и в предыдущие годы. В апреле президент России Владимир Путин издал указ о переносе торжественных мероприятий по случаю 75-летия Победы.

Было принято решение, что 9 мая сто военных российских самолетов совершат полеты над двенадцатью городами страны. Во многих городах в этот день пройдет праздничный салют, посвященный окончанию Великой Отечественной войны.

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Автор: Руслан Неглинный
#самолеты #репетиция #великая отечественная война

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