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10:43   2 Мая 2020
Общество

Москва занимает первое место в мире по тестированию на COVID-19

Москва занимает первое место в мире по тестированию на COVID-19

Столица России ежедневно проводит 40 тысяч тестов на коронавирус. По эффективности диагностики коронавирусной инфекции Москва занимает лидирующее место, сообщил столичный глава Сергей Собянин.

Московские медицинские учреждения смогли расширить возможности диагностики коронавирусной инфекции при помощи компьютерной томографии. Данная методика позволяет на начальных сроках выявлять COVID-19 и своевременно оказать медицинскую помощь жителям города.

В столице круглосуточно работают 45 амбулаторных диагностических центров. Мэр города отметил, что в Москве резко увеличились показатели по выявлению коронавируса. 

Собянин отметил, что благодаря этому количество зараженных вирусом растет не так стремительно, как могло бы при плохом развитии событий. Анализы на коронавирус берут у людей, которые жалуются на симптомы ОРВИ. Также тест на выявление инфекции сдают все сотрудники коммунальных служб и силовых структур. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #россия #коронавирус

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