Российские и итальянские военные специалисты провели еще три совместных дезинфекции в лечебных учреждениях в исторической части столицы провинции Брешиа. Информацию об этом предоставило Минобороны России.

По данным российского ведомства, руководство и сотрудники больниц встретили военнослужащих России аплодисментами и плакатами. В Минобороны добавили, что здание дезинфицировали около 30 военнослужащих. Также было задействовано семь единиц техники спецназначения.

Российские военные специалисты вместе с итальянскими коллегами полностью продезинфицировали пансионаты для людей пожилого возраста в 90 населенных пунктах Ломбардии.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом итальянцев превысило 200 тысяч человек. Страна находится на третьем месте по распространению заболевания, выше только США и Испания.