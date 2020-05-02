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 Белый дом запретил главному инфекционисту США выступать в Конгрессе во время пандемии

Белый дом запретил главному инфекционисту США выступать в Конгрессе во время пандемии
Малькевич: фильм "Шугалей" повествует о силе русского духа и несгибаемых людях

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 Что стоит за отказом регулятора ФРГ признать эксклюзивность «СП-2»

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Мирошниченко считает, что в 2014 году в Одессе "сгорело государство Украина"

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 Белый дом запретил главному инфекционисту США выступать в Конгрессе во время пандемии

Белый дом запретил главному инфекционисту США выступать в Конгрессе во время пандемии
10:24   2 Мая 2020
Весь мир

Белый дом запретил главному инфекционисту США выступать в Конгрессе во время пандемии

Белый дом запретил главному инфекционисту США выступать в Конгрессе во время пандемии

Белый дом не разрешил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи участвовать в слушаниях в Конгрессе, заявили в комитете по ассигнованиям.

В период пандемии комитет выразил желание выслушать доктора Энтони Фаучи по вопросам борьбы с COVID-19. Однако Белый дом запретил ему выступать. Представитель Белого дома Джадд Дир объяснил запрет тем, что участие главного инфекциониста США в слушаниях сейчас является контрпродуктивным действием.

США в настоящее время с трудом справляются с пандемией: в стране больше миллиона человек заражены коронавирусом, 62 тысячи пациентов умерли.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #белый дом #коронавирус

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