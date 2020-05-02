Белый дом запретил главному инфекционисту США выступать в Конгрессе во время пандемии

Белый дом не разрешил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи участвовать в слушаниях в Конгрессе, заявили в комитете по ассигнованиям.

В период пандемии комитет выразил желание выслушать доктора Энтони Фаучи по вопросам борьбы с COVID-19. Однако Белый дом запретил ему выступать. Представитель Белого дома Джадд Дир объяснил запрет тем, что участие главного инфекциониста США в слушаниях сейчас является контрпродуктивным действием.

США в настоящее время с трудом справляются с пандемией: в стране больше миллиона человек заражены коронавирусом, 62 тысячи пациентов умерли.