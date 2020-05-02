Что стоит за отказом регулятора ФРГ признать эксклюзивность «СП-2»

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) собирается отклонить заявку на освобождение «Северного потока — 2» от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.

По данным издания Handelsblatt, ведомство 1 мая разослало проект решения сторонам процесса. Ответы должны быть направлены до 8 мая, после чего регулятор примет окончательное решение. Основанием для отказа стал тот факт, что трубопровод не был достроен к маю 2019 года.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил «Экономике сегодня», что газовая директива ЕС по факту является антимонопольным комплексом законов, которые призваны развивать конкуренцию.

«Ограничения по объемам вводятся на тот случай, если придет еще какой-то поставщик. По мнению Евросоюза, места должно хватить всем, чтобы на выходе из трубы у потребителя была возможность выбора», — рассказал эксперт.

При этом в 12 милях от берега на морском дне не может появиться альтернативный поставщик, так как на территории России именно на входе в трубу, только «Газпром» имеет право экспортировать трубопроводный газ. Таким образом меры, которые пытается внедрить ЕС, можно рассматривать как очередные санкции против России, считает Юшков. В европейском законодательстве прописано, что там, где не может возникнуть конкуренция вследствие применения, нужно давать исключения для поставщика.

Согласно этой норме, российская компания должна получить послабление, так же как и проекты других стран.

Аналитик предполагает, что дальнейшая судьба «Северного потока — 2» будет напоминать судьбу газопровода OPAL, так как после завершения строительства Россия будет прорабатывать меры по получению исключений из-под норм третьего энергопакета. По мнению аналитика, немецкий регулятор отказывается давать законные послабления России из-за невыгодности привлечения внимания к «Северному потоку — 2».

«Сейчас все стороны должны переключиться на главную задачу — закончить строительство магистрального газопровода, не дожидаясь ввода каких-то официальных санкций от Евросоюза. Напомню, что в последнее время против российского газопровода действуют только санкции США», — объяснил Юшков.

Эксперт подчеркивает, что немецкая сторона таким образом пытается избежать нового скандала вокруг «Северного потока — 2» и не привлекать внимания США.

«Строительство газопровода должно прийти к финалу спокойно. <...> Как только подготовка и строительство участка трубы закончатся, стороны вернутся за стол переговоров и начнут обсуждать правила использования достроенного газопровода. А сейчас в рамках стратегии успокоения немецкий регулятор не идет навстречу российской стороне», — уверен эксперт.

Третий энергопакет регулирует правила использования готовой инфраструктуры, напомнил специалист. Отказ в иммунитете к газовой директиве Евросоюза не отразится на сроках окончания указанного проекта, заключил Юшковский.