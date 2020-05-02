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10:10   2 Мая 2020
Общество

Эколог Нагибин указал на опасность использованных медицинских масок

Эколог Нагибин указал на опасность использованных медицинских масок

Медицинские маски необходимо правильно и вовремя утилизировать, в противном случае они могут быть опасны, заметил эколог и исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.

Андрей Нагибин заявил, что использованная маска, выброшенная в мусор, может стать причиной распространения инфекции. По мнению эколога, больной обязан собирать все средства индивидуальной защиты в отдельный пакет, после чего постараться их уничтожить.

Для таких опасных отходов класса "Б" необходимо создать отдельную службу утилизации, считает эксперт. Нагибин в прямом эфире радио Sputnik предложил внедрить в городах специальные контейнеры, предназначенные для использованных средств индивидуальной защиты.  

Вирусолог Александр Чепурнов призвал людей старше 65 лет и после пандемии соблюдать меры безопасности. Специалист предсказал, как будут возвращаться к обычному режиму жизни пожилые люди, которые во время самоизоляции не выходили из дома.

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Автор: Борис Нестеров
#опасность #маски #больные #коронавирус

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