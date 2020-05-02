Американцы проиграют России в создании стратегических ракет, поэтому делают основной упор на сферу космоса. Об этом заявил израильский политический эксперт Яков Кедми.

По мнению Кедми, американский лидер Дональд Трамп планирует заключить новые договоренности в военной сфере, которые будут иметь индивидуальный характер. Так, США планируют продвинуть свое видение текущей геополитической ситуации, передает ФАН слова эксперта.

Сейчас интересы Вашингтона завязаны на космосе. Американцы смирились с тем, что отстают от РФ в развитии стратегического вооружения. Пентагон в курсе, что ПВО США не смогут остановить российские ракеты, поэтому остается только нанесение удара из космоса.

Американцы делают основную ставку на космическую программу, потому что считают, что в этой сфере у них больше потенциала, чем у РФ. Они исходят из того, что с космическими программами РФ последние 20-30 лет все шло якобы по наклонной.

Но, несмотря на новые планы американцев, российская сторона сможет ответить США и в космической сфере, подытожил эксперт.