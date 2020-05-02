В России ведутся работы над внедрением качественно нового способа продления срока службы артиллерийских стволов отечественного оружия.

Отечественный ВПК за последние годы смог приятно удивить целым рядом новейших оружейных разработок. Так, российская армия смогла получить гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», аналоги которого до сих пор отсутствуют в других армиях мира. Однако российские оружейники не зацикливаются на создании подобных передовых разработок и готовятся вскоре поднять на качественно новый уровень уже существующие в распоряжении ВС РФ оружейные системы.

Подтверждение тому можно найти в материале «РИА Новости», в котором было рассказано о том, что в РФ придумали, как повысить живучесть стволов пушек и гаубиц. Так, специалисты «Троицкого института инновационных и термоядерных исследований» (ТРИНИТИ), входящего в научный дивизион ГК «Росатом», предложили российским военным качественно новую технологию, которая значительно увеличивает ресурс оружейных стволов. Источником отмечается, что «традиционные хромовые покрытия, нанесенные на внутреннюю поверхность артиллерийских стволов», уже не способны обеспечить приемлемый уровень их живучести. Причиной тому становится тенденция к повышению температуры горения пороховой смеси боеприпасов, а также увеличение скорости полета снарядов.

В этом контексте было отмечено, что «в ТРИНИТИ были разработаны магнетронные распылительные системы (МРС), обладающие существенными преимуществами по сравнению с традиционными планарными МРС». Новизна этой российской технологии заключается в том, что она позволяет посредством коаксиального магнетронного осаждения металлических покрытий увеличить скорость и однородность его нанесения на внутренние поверхности труб. В настоящий момент ведутся работы по подбору «наиболее перспективных материалов, обладающих повышенными характеристиками, в частности термо-, коррозионно- и износостойкостью, твердостью и пластичностью».

В итоге российские разработчики должны будут предоставить заказчику, которым является ВС РФ, готовую установку «для нанесения покрытий на внутреннюю поверхность оружейных стволов». Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что уже в обозримом будущем российская армия получит в свое распоряжение более качественное артиллерийское вооружение, что, несомненно, положительно скажется на боеспособности артиллерийских частей России.

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