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 Еврокомиссия направит на развитие Нацбанка Белоруссии 1 млн евро

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9:32   2 Мая 2020
Экономика

Еврокомиссия направит на развитие Нацбанка Белоруссии 1 млн евро

Еврокомиссия направит на развитие Нацбанка Белоруссии 1 млн евро

Проект "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка" будет профинансирован Евросоюзом.

Выделяемая Еврокомиссией сумма около 1 млн евро предназначена для укрепления способности НБРБ использовать передовые практики ЕС в сфере управления и регулирования секторов, а также участников финансового рынка. Это должно повысить финансовую стабильность и устойчивость цен, помочь принятию обоснованных решений.

Кроме того, предусмотрено создание системы управления данными, совершенствование структуры и процедур Нацбанка при осуществлении надзора за некредитными финансовыми учреждениями, сообщает RT.

В начале января Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима. Граждане республики смогут рассчитывать на новый порядок получения визы и снижение стоимости налогового сбора.

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Автор: Илья Романович
#евросоюз #белоруссия #еврокомиссия

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