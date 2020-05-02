Еврокомиссия направит на развитие Нацбанка Белоруссии 1 млн евро

Проект "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка" будет профинансирован Евросоюзом.

Выделяемая Еврокомиссией сумма около 1 млн евро предназначена для укрепления способности НБРБ использовать передовые практики ЕС в сфере управления и регулирования секторов, а также участников финансового рынка. Это должно повысить финансовую стабильность и устойчивость цен, помочь принятию обоснованных решений.

Кроме того, предусмотрено создание системы управления данными, совершенствование структуры и процедур Нацбанка при осуществлении надзора за некредитными финансовыми учреждениями, сообщает RT.

В начале января Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима. Граждане республики смогут рассчитывать на новый порядок получения визы и снижение стоимости налогового сбора.