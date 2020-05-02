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9:18   2 Мая 2020
Общество

Собянин: реальное количество заболевших COVID-19 в Москве составило 2% от населения

Собянин: реальное количество заболевших COVID-19 в Москве составило 2% от населения

Проведенные в Москве скрининговые исследования позволяют определить количество заболевших COVID-19 жителей столицы. Мэр Сергей Собянин сообщил, что инфекция фиксируется у 2% москвичей, этот показатель удалось снизить благодаря принятым мерам .

Вызванное коронавирусной инфекцией заболевание зафиксировано у 2% всех жителей Москвы, число заболевших удалось подсчитать благодаря скрининговым исследованиям. Общее количество зафиксированных случаев COVID-19 меньше, чем в пессимистичных прогнозах, однако обстановка в городе остается непростой. Существенно сократить число пациентов с пневмонией нового типа удалось благодаря введенным в столице защитным мерам.

Также мэр Москвы Сергей Собянин отметил организованность столичных жителей — они остаются дома в режиме самоизоляции и не допускают распространения болезни, тем самым помогая системе здравоохранения справиться с пандемией.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #собянин #здравоохранение #коронавирус

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