Пушков назвал исчезновение Ким Чен Ына "тонко организованной мистификацией"

Исчезновение северокорейского лидера Ким Чен Ына является "тонко организованной мистификацией". Ситуацию вокруг руководителя КНДР прокомментировал член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Российский сенатор отметил, что длительное отсутствие на публике Ким Чен Ына было искусственно организовано для пиара. Стоит напомнить, что лидер республики был замечен на открытии Сунчхонского завода удобрений в ночь на 2 мая.

Пушков подчеркнул, что инфопауза Ким Чен Ына затянулась, поэтому он появился на людях. Ситуация, которая сложилась на фоне его исчезновения, показала внимание мирового сообщества к его личности. Подробнее — в материале РИА ФАН.