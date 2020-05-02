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9:17   2 Мая 2020
Экономика

Сбербанк скорректировал средний курс доллара на 2020 год

Сбербанк скорректировал средний курс доллара на 2020 год

Более чем на шесть рублей повысился средний курс доллара, заложенный Сбербанком в макроэкономический прогноз на 2020 год.

В презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал говорится, что по итогам текущего года американская валюта будет стоить 70,7 рубля, а в 2021 и 2022 годах — 70 и 70,5 рубля соответственно (плюс пять рублей по сравнению с февральским прогнозом).Что касается цен на нефть Urals, они ожидаются на уровне 32 доллара за баррель в 2020-м и 50–55 долларов в 2021–2022 годах. В конце зимы эти показатели составляли 59 и 62 доллара соответственно.

Аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский считает, что рубль сможет в мае сохранить стабильность, но рассчитывать на его укрепление до конца года не стоит, а нефть останется в ценовом диапазоне 20–25 долларов за баррель.

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Автор: Юлия Яковлева
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