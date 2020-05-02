Комаровский предположил, что Малышева использует скрытую рекламу

Информация, которая содержится в передачах известной телеведущей и врача Елены Малышевой, противоречит доказательной медицине, заявил известный доктор Евгений Комаровский. Также он предположил, что это может быть связано со скрытой рекламной.

После просмотра таких программ телезритель получает "полуправду", заявил доктор Комаровский. Также он отметил, что зритель делает выводы, которые идут вразрез со здравым смыслом. Врач предположил, что это связано со скрытой рекламой, которую делает Елена Малышева. Он заявил, что когда ему предлагали заниматься подобной деятельностью, он отказался. Его радует, что для него приоритетом являются не деньги, передает ФАН.

Недавно стало известно, что Елена Малышева приобрела на 11 миллионов долларов американскую недвижимость. Этот факт прокомментировал Евгений Комаровский. Он рассказал, что ничего в этом плохого нет, и назвал телеведущую хорошим специалистом. Далеко не каждый сможет на протяжении двух десятилетий иметь рейтинг, как Малышева, поэтому ее можно назвать талантом, добавил педиатр.