Испанские ученые разработали классификацию кожных проявлений у зараженных COVID-19

Классификация кожных проявлений у зараженных коронавирусом нового типа была составлена учеными из Испанской академии дерматологии. В нее вошли пять типов патологий на основании данных 375 пациентов.

Почти всех зараженных COVID-19 можно классифицировать в данные группы, сообщается в результатах исследования, которые опубликованы в журнале British Journal of Dermatology. Пациенты с пузырями, покраснениями и гнойниками на пальцах ног и рук встречаются в 19% случаев, передает РИА Новости.

У 9% наблюдается везикулярная (пузырьковая) сыпь в виде небольших волдырей, которая появляется на туловище и других частях тела. Чаще всего у больных появляются небольшие красные папулы, они были зафиксированы в 47% случаев. В 68% случаев фиксируется зуд у больных. Реже всего встречается симптом ливедо, он появляется при нарушениях кровообращения в сосудах и похож на сетчатый рисунок на коже, он встречается у 6% пациентов.

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции в Российской Федерации представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф. По последним данным в России зафиксировано 114 431 случаев заболевания, 13 220 человек выздоровело.