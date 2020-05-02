МО РФ показало засекреченные архивы об освобождении Берлина

Рассекреченные архивные материалы рассказывают об операции советских солдат по освобождению Берлина в годы Великой Отечественной войны. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте оборонного ведомства России.

Рассекреченные документы были представлены в мультимедийном разделе под названием "Финальные аккорды Великой войны". В нем посетители сайта смогут увидеть документы, полученные из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ. Там опубликованы копии постановлений, журналов военных действий, а также наградные листы советских солдат, отличившихся в ходе боевых действий.

Кроме того, среди документов есть приказ последнего коменданта Берлина генерала Вейдинга. В нем он призывает немецких солдат сдаться и сдать оружие. Еще читатели могут увидеть записи о том, как в Берлин постепенно возвращалась мирная жизнь, передает РИА Новости.