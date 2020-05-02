Более 270 человек вылетели в Россию из Дели спецрейсом "Аэрофлота"

Специальным рейсом "Аэрофлота" вылетели 273 россиянина из Дели на родину. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров.

Заведующий консульским посольством сообщил, что по маршруту Дели — Санкт-Петербург — Москва Индию покинули 269 взрослых человека и четыре младенца. Федоров отметил, что эти граждане ранее заполнили анкету на едином портале услуг. В течение месяца людям оказывали всяческую поддержку, в том числе и финансовую, передает РИА Новости.

Бесплатным жильем и питанием были обеспечены более 130 человек, подчеркнул Федоров. Также он добавил, что нуждающимся была оказана медицинская помощь. На Telegram-канале Минкомсвязи отмечалось, что перелет для граждан Российской Федерации возможен только если они проживают в Санкт-Петербурге или Москве, Ленинградской, Московской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Тверской, Калужской, Ярославской и Тульской областях.

На фоне пандемии коронавируса нового типа Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами с 27 марта. Вывозные, почтовые, гуманитарные и санитарные рейсы, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ, перегоны пустых самолетов для техобслуживания и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ составляют исключение.