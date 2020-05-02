СМИ США: американская компания отслеживает активность заводов ОПК в России

Базирующаяся на территории США аналитическая компания Orbital Insights якобы отслеживает активность заводов ОПК в России на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщают американские СМИ.

Слежка, по данным издания Defense One, "осуществляется" через сигналы мобильных телефонов с помощью интеллектуальной обработки данных. СМИ отмечает, что в отчете Orbital Insights присутствуют такие предприятия российской оборонной промышленности, как Казанский авиазавод имени Горбунова, НПЦ "Салют", "Гидромаш" и "Уралвагонзавод".

Defense One утверждает, что на активность некоторых российских оборонных заводов якобы повлияла пандемия коронавируса. В связи с этим они "замедляют" производство и "снижают" число сотрудников. Информацией об этом поделилось РИА Новости.