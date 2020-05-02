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СМИ США: американская компания отслеживает активность заводов ОПК в России

СМИ США: американская компания отслеживает активность заводов ОПК в России

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7:52   2 Мая 2020
Политика

СМИ США: американская компания отслеживает активность заводов ОПК в России

СМИ США: американская компания отслеживает активность заводов ОПК в России

Базирующаяся на территории США аналитическая компания Orbital Insights якобы отслеживает активность заводов ОПК в России на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщают американские СМИ.

Слежка, по данным издания Defense One, "осуществляется" через сигналы мобильных телефонов с помощью интеллектуальной обработки данных. СМИ отмечает, что в отчете Orbital Insights присутствуют такие предприятия российской оборонной промышленности, как Казанский авиазавод имени Горбунова, НПЦ "Салют", "Гидромаш" и "Уралвагонзавод".

Defense One утверждает, что на активность некоторых российских оборонных заводов якобы повлияла пандемия коронавируса. В связи с этим они "замедляют" производство и "снижают" число сотрудников. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #слежка #опк #пандемия

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