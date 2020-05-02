Посол Украины отказался возлагать цветы в присутствии посла России

Украинский посол в Германии Андрей Мельник не стал участвовать в церемонии возложения цветов павшим советским солдатам в Берлине. Причиной его отказа от участия в мероприятии стало присутствие российского посла Сергея Нечаева.

Берлин пригласил послов Украины, России и Белоруссии на торжественную церемонию по случаю 75-летия Победы над нацизмом и капитуляции вермахта. Российский и белорусский послы согласились принять приглашение, однако их украинский коллега ответил отказом.

Мельник был возмущен тем, что западные страны недооценивают украинский вклад в борьбу с нацизмом. Он также обратил внимание, что на Западе принято считать, что вся советская Красная армия состояла исключительно из русских, передает РИА Новости.

Украинский посол добавил, что не отказывается от почтения памяти погибшим на войне. Однако он не может представить возможность возложения цветов вместе с российским представителем.