Трамп предложил назначить на должность посла на Украине Кейта Дейтона

Американский президент Дональд Трамп предложил кандидатуру председателя Германского фонда Маршалла США Кейта Дейтона на должность посла на Украине. Соответствующее сообщение было распространено в пятницу пресс-службой Белого дома.

Кейт Дейтон является отставным генерал-лейтенантом. Кроме того, его карьера связана с посольством России, где он некоторое время служил военным атташе. Известно, что Дейтон владеет немецким и русским языком.

"Президент США сообщает о внесении следующих кандидатур на должности... Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине", — сказано в сообщении.

Пост украинского посла США продолжает быть свободным после того, как в мае прошлого года его покинула Мари Йованович. Тогда Трамп заявил о нелояльности политика и потребовал немедленно отозвать ее в Вашингтон. Йованович вступила в должность посла еще в 2016 году при демократе Бараке Обаме.