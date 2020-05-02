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6:16   2 Мая 2020
Политика

Военные США убили мирного сирийца, выехавшего на дорогу вблизи месторождения нефти

Военные США убили мирного сирийца, выехавшего на дорогу вблизи месторождения нефти

Американские солдаты застрелили простого жителя Сирийской Арабской Республики (САР), выехавшего на автомобиле на дорогу вблизи нефтяного месторождения Конико, расположенного в провинции Дейр-эз-Зор.

Сообщает об этом местное государственное агентство SANA со ссылкой на ознакомленный источник. Известно, что до трагедии убитый совершал движение по автотрассе на северо-востоке Сирии. 

Легитимное правительство САР не раз указывало на преступность США внутри провинций Хасеке и Дейр-эз-Зор. Вашингтон фокусируют собственные силы недалеко от крупных сирийских месторождений газа и нефти. Действия американской стороны уже давно приобрели характер "государственного бандитизма", мотивом которых служит хищение природных ресурсов чужой страны. 

Отметим, что за последние несколько месяцев в Сирии повысилось количество случаев нападения на военные автомобили ВС США. В ходе последней атаки неизвестные уничтожили машину, а находившиеся внутри солдаты пропали без вести. 

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #сирия #нефть

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