Военные США убили мирного сирийца, выехавшего на дорогу вблизи месторождения нефти

Американские солдаты застрелили простого жителя Сирийской Арабской Республики (САР), выехавшего на автомобиле на дорогу вблизи нефтяного месторождения Конико, расположенного в провинции Дейр-эз-Зор.

Сообщает об этом местное государственное агентство SANA со ссылкой на ознакомленный источник. Известно, что до трагедии убитый совершал движение по автотрассе на северо-востоке Сирии.

Легитимное правительство САР не раз указывало на преступность США внутри провинций Хасеке и Дейр-эз-Зор. Вашингтон фокусируют собственные силы недалеко от крупных сирийских месторождений газа и нефти. Действия американской стороны уже давно приобрели характер "государственного бандитизма", мотивом которых служит хищение природных ресурсов чужой страны.

Отметим, что за последние несколько месяцев в Сирии повысилось количество случаев нападения на военные автомобили ВС США. В ходе последней атаки неизвестные уничтожили машину, а находившиеся внутри солдаты пропали без вести.