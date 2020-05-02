ЦПВС России зафиксировал обстрел сирийского Идлиба со стороны "Джебхат ан-Нусры"

Российские военные зафиксировали обстрел со стороны позиций запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" по территории населенного пункта Кафер-Небель, расположенного в провинции Идлиб.

Заявил об этом руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев. В ходе брифинга военнослужащий добавил, что за минувшие сутки не было зарегистрировано ни одного эпизода игнорирования российско-турецкого соглашения о прекращении боевых действий в Идлибской зоне деэскалации.

Военные России продолжают работу по нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республики (САР), в частности патрулирование наземных и воздушных территорий государства. За прошедшие 24 часа были проведены соответствующие мероприятия по маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке, а также над окрестностями аэродрома Камишлия.

Журавлев в очередной раз призвал лидеров вооруженных формирований отказаться от военного разрешения конфликта и незаконной оккупации сирийских районов. Контр-адмирал напомнил, что непрервный канал связи между российской и турецкой стороной продолжает свою работу.