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5:12   2 Мая 2020
Общество

Беглов попросил петербуржцев отказаться от шашлыков и прогулок на майские праздники

Беглов попросил петербуржцев отказаться от шашлыков и прогулок на майские праздники

Жители Петербурга должны с полной ответственностью подойти к режиму самоизоляции на майские праздники. Именно от этого будет зависеть дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в регионе, заявил глава города Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что режим самоизоляции был продлен до середины мая, в связи с чем граждане обязаны соблюдать ограничительные меры, введенные властями. Беглов обеспокоен тем, что майские прогулки и пикники могут усугубить ситуацию и сделать бесполезной работу медиков, которые жертвуют собственными силами ради спасения людей.

Градоначальник призвал петербуржцев к терпению. Он уверен, что ответственность и здравомыслие граждан поможет предотвратить рост заражения коронавирусом в городе, передают "Невские новости".

По словам Беглова, если число заболеваний начнет расти, то власти будут вынуждены ужесточить ограничительные меры. Кроме того, все ресурсы города придется потратить на борьбу с коронавирусом, пренебрегая другими нуждами Петербурга.

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Автор: Кристина Мокроусова
#петербург #беглов #коронавирус

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