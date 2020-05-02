Ирландские ученые выявили новую закономерность среди погибших пациентов с COVID-19

Большинство пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией умирают по причине аномального свертывания крови, в результате которого появляются микротромбы в легких. Об этом заявили ирландские ученые.

Исследование было обнародовано на интернет-портале Eurekalert. Согласно источнику, при изучении случаев тяжелой формы протекания заболевания, а также при медицинском анализе организма погибших, эксперты выявили определенную закономерность, которая заключается в обнаружении сотни кровяных сгустков в легких пациентов с нарушением процесса свертывания крови.

"Подобная ситуация не наблюдается при других типах легочной инфекции, что отчасти объясняет падение уровня кислорода в крови у пациентов с COVID-19", — отметил профессор Джеймс О'Доннелл.

Ученые предположили, что у таких инфицированных значительно повышается риск сердечного приступа и инсульта при тяжелой форме COVID-19. Китайские коллеги ирландских специалистов накануне пришли к выводу, что возбудитель коронавируса поражает гемоглобин в эритроцитах.