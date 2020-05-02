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4:31   2 Мая 2020
Общество

Ирландские ученые выявили новую закономерность среди погибших пациентов с COVID-19

Ирландские ученые выявили новую закономерность среди погибших пациентов с COVID-19

Большинство пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией умирают по причине аномального свертывания крови, в результате которого появляются микротромбы в легких. Об этом заявили ирландские ученые.

Исследование было обнародовано на интернет-портале Eurekalert. Согласно источнику, при изучении случаев тяжелой формы протекания заболевания, а также при медицинском анализе организма погибших, эксперты выявили определенную закономерность, которая заключается в обнаружении сотни кровяных сгустков в легких пациентов с нарушением процесса свертывания крови. 

"Подобная ситуация не наблюдается при других типах легочной инфекции, что отчасти объясняет падение уровня кислорода в крови у пациентов с COVID-19", — отметил профессор Джеймс О'Доннелл.

Ученые предположили, что у таких инфицированных значительно повышается риск сердечного приступа и инсульта при тяжелой форме COVID-19. Китайские коллеги ирландских специалистов накануне пришли к выводу, что возбудитель коронавируса поражает гемоглобин в эритроцитах. 

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Автор: Илья Романович
#пандемия #коронавирус

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