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4:00   2 Мая 2020
Общество

Telegram-канала AstraMilitarum перечислил главные достоинства фильма "Шугалей"

Telegram-канала AstraMilitarum перечислил главные достоинства фильма "Шугалей"

Удачный актерский состав и попадание в образы положительных и отрицательных героев являются главными плюсами художественного фильма "Шугалей". Об это заявил руководитель военно-политического Telegram-канала AstraMilitarum Комиссар Яррик.

Все достоинства картины Комиссар Яррик перечислять не стал. Он решил не спойлерить и призвал россиян самим посмотреть и оценить актуальную картину.

В основу фильма легли реальные истории и события. В центре действий находятся социологи из России Максим Шугалей и Самэр Суэйфан. Кирилл Полухин – сыграл Максима, а Олег Абалян – Самера.

Фильм посвящен силе духа и мужественности россиян, которые были похищены террористами, заявил руководитель военно-политического Telegram-канала AstraMilitarum. К минусам он отнес большое количество спиртного, которое присутсвует в кадре. Автор канала считает, что нужно отказаться от стереотипа, что русские всегда выпивают перед важным делом.

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Автор: Борис Нестеров
#премьера #Шугалей

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