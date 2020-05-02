Удачный актерский состав и попадание в образы положительных и отрицательных героев являются главными плюсами художественного фильма "Шугалей". Об это заявил руководитель военно-политического Telegram-канала AstraMilitarum Комиссар Яррик.

Все достоинства картины Комиссар Яррик перечислять не стал. Он решил не спойлерить и призвал россиян самим посмотреть и оценить актуальную картину.

В основу фильма легли реальные истории и события. В центре действий находятся социологи из России Максим Шугалей и Самэр Суэйфан. Кирилл Полухин – сыграл Максима, а Олег Абалян – Самера.

Фильм посвящен силе духа и мужественности россиян, которые были похищены террористами, заявил руководитель военно-политического Telegram-канала AstraMilitarum. К минусам он отнес большое количество спиртного, которое присутсвует в кадре. Автор канала считает, что нужно отказаться от стереотипа, что русские всегда выпивают перед важным делом.