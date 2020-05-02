Чебыкин заявил, что "Шугалей" является прекрасным для просмотра фильмом

Впечатлениями после просмотра художественного фильма "Шугалей" поделился в своем Instagram депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.

Главный актер картины — Кирилл Полухин смог передать всю силу духа и характер человека, на долю которого выпали тяжелые жизненные испытания, отметил Чебыкин.

Депутат также заявил, что после просмотра художественного фильма еще больше укоренился в своих убеждениях по поводу того, что сила духа человека способна преодолеть все жизненные трудности и невзгоды.

Для просмотра эта картина является прекрасной, подчеркнул депутат ЗакСа Санкт-Петербурга. Фильм вышел 1 мая в 21:00 на телевизионном канале НТВ. Картина основана на реальных событиях.