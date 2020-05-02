Петров: фильм "Шугалей" доказывает актуальность методов холодной войны

Россияне вечером 1 мая смогли посмотреть по каналу НТВ художественный фильм "Шугалей" с Кириллом Полухиным в главной роли. Своими впечатлениями от просмотра картины о событиях в Ливии поделился депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров.

Парламентарий отметил, что он увидел на экране реальную историю. Создатели кино рассказали о том, как были похищены российские социологи в Ливии и что с ним происходит в настоящее время. Пост об этом депутат опубликовал в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Политика в этом фильме, по словам Петрова, показана сквозь призму кинематографа. Он признался, что разглядел интересный момент. "Шугалей" доказывает актуальность методов холодной войны, которые казались забытыми, подчеркнул депутат ЗакСа.

Роль социолога Максима Шугалея в фильме Дениса Нейманда исполнил Кирилл Полухин. Актер рассказывал, что его восхитила храбрость россиянина, оказавшегося в тяжелых условиях.