Смакотин признался, что многое переосмыслил после просмотра фильма "Шугалей"

Основанный на реальных событиях фильм "Шугалей" заставил задуматься главу Совета депутатов и администрации округа Екатерингоф города Санкт-Петербурга Олега Смакотина. Об этом он сам рассказал своим читателям.

Смакотин отметил в своем Telegram-канале, что не смог пропустить премьеру фильма "Шугалей" на телеканале НТВ. В нем рассказывается о социологах из России, которые прибыли в Ливию с рабочей поездкой. Визит россиян в Ливию состоялся с разрешения официальных властей. В мае прошлого года они были похищены боевиками. Уже год Максим Шугалей и Самер Суэйфан не могут связаться с родными и вернуться домой, так как незаконно удерживаются в частной тюрьме "Митига".

Смакотин признался, что на протяжении всего фильма он не мог избавиться от мысли о том, что лично знает людей, о которых рассказывается в фильме. Он назвал фильм "Шугалей" сильным и динамичным кино, которое точно не оставит зрителя равнодушным. Отдельное внимание он уделил музыкальному сопровождению фильма, актерской игре и режиссерской работе.