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 Чебыкин заявил, что "Шугалей" является прекрасным для просмотра фильмом

Чебыкин заявил, что "Шугалей" является прекрасным для просмотра фильмом
Вострецов выразил благодарность режиссеру фильма "Шугалей"

Вострецов выразил благодарность режиссеру фильма "Шугалей"

 Боевики ПНС Ливии позволяют сирийским наемникам убивать и насиловать жителей Триполи

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2:35   2 Мая 2020
Общество

Смакотин признался, что многое переосмыслил после просмотра фильма "Шугалей"

Смакотин признался, что многое переосмыслил после просмотра фильма "Шугалей"

Основанный на реальных событиях фильм "Шугалей" заставил задуматься главу Совета депутатов и администрации округа Екатерингоф города Санкт-Петербурга Олега Смакотина. Об этом он сам рассказал своим читателям.

Смакотин отметил в своем Telegram-канале, что не смог пропустить премьеру фильма "Шугалей" на телеканале НТВ. В нем рассказывается о социологах из России, которые прибыли в Ливию с рабочей поездкой. Визит россиян в Ливию состоялся с разрешения официальных властей. В мае прошлого года они были похищены боевиками. Уже год Максим Шугалей и Самер Суэйфан не могут связаться с родными и вернуться домой, так как незаконно удерживаются в частной тюрьме "Митига".

Смакотин признался, что на протяжении всего фильма он не мог избавиться от мысли о том, что лично знает людей, о которых рассказывается в фильме. Он назвал фильм "Шугалей" сильным и динамичным кино, которое точно не оставит зрителя равнодушным. Отдельное внимание он уделил музыкальному сопровождению фильма, актерской игре и режиссерской работе.

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Автор: Илья Романович
#фильм #Шугалей

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