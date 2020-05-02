Вострецов выразил благодарность режиссеру фильма "Шугалей"

Режиссера художественного фильма "Шугалей" — Дениса Нейманда поблагодарил за проделанную работу председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, член Общественной палаты РФ Сергей Вострецов.

Председатель СОЦПРОФ выразил благодарность режиссеру социально-значимой картины "Шугалей". Премьера киноленты состоялась 1 мая в 21:00 на телеканале НТВ.

Вострецов отметил, что эта дата очень символична. Также он подчеркнул, что кризис сегодня отличается от страшных 90-х или же от кризисов 2008 и 2014 годов тем, что он забирает человеческие жизни, а не только рушит экономику.

Большое количество людей посмотрят эту картину, так как все находятся на самоизоляции, заявил политический деятель. Он сообщил, что этот фильм освежит в памяти историю наших соотечественниках, которые выполняли свое задание в Ливии.

Вострецов сказал, что верит в справедливость и в то, что президент Российской Федерации Владимир Путин и руководство страны смогут заставить бандитов соблюдать права человека.