Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Милонов надеется, что "Шугалей" привлечет внимание общества к делу похищенных россиян

Милонов надеется, что "Шугалей" привлечет внимание общества к делу похищенных россиян

 НТВ показал документальный фильм "Шугалей" о похищенных в Ливии россиянах

НТВ показал документальный фильм "Шугалей" о похищенных в Ливии россиянах
Вострецов выразил благодарность режиссеру фильма "Шугалей"

Вострецов выразил благодарность режиссеру фильма "Шугалей"

 Боевики ПНС Ливии позволяют сирийским наемникам убивать и насиловать жителей Триполи

Боевики ПНС Ливии позволяют сирийским наемникам убивать и насиловать жителей Триполи
Колумнист ФАН сравнил происходящие в Праге события с русофобской оперой

Колумнист ФАН сравнил происходящие в Праге события с русофобской оперой

 В Project Syndicate рассказали о надвигающейся «Очень Великой депрессии»

В Project Syndicate рассказали о надвигающейся «Очень Великой депрессии»
Милонов надеется, что "Шугалей" привлечет внимание общества к делу похищенных россиян

Милонов надеется, что "Шугалей" привлечет внимание общества к делу похищенных россиян

 НТВ показал документальный фильм "Шугалей" о похищенных в Ливии россиянах

НТВ показал документальный фильм "Шугалей" о похищенных в Ливии россиянах
Вострецов выразил благодарность режиссеру фильма "Шугалей"

Вострецов выразил благодарность режиссеру фильма "Шугалей"

 Боевики ПНС Ливии позволяют сирийским наемникам убивать и насиловать жителей Триполи

Боевики ПНС Ливии позволяют сирийским наемникам убивать и насиловать жителей Триполи
Колумнист ФАН сравнил происходящие в Праге события с русофобской оперой

Колумнист ФАН сравнил происходящие в Праге события с русофобской оперой

 В Project Syndicate рассказали о надвигающейся «Очень Великой депрессии»

В Project Syndicate рассказали о надвигающейся «Очень Великой депрессии»
1:27   2 Мая 2020
Общество

Милонов надеется, что "Шугалей" привлечет внимание общества к делу похищенных россиян

Милонов надеется, что "Шугалей" привлечет внимание общества к делу похищенных россиян

Россияне должны посмотреть фильм "Шугалей", чтобы поддержать удерживаемых в Ливии российских социологов. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Премьера документального фильма "Шугалей" состоялась 1 мая на телеканале НТВ. Сюжет кинокартины рассказывает о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Год назад они были схвачены ливийскими боевиками и помещены в неофициальную тюрьму "Митига". К ним не пускают адвокатов и российских представителей.

Милонов на своей странице в социальной сети Facebook напомнил, что россияне были похищены боевиками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, деятельность которого поддерживается Западом. Также депутат отметил, что социологов дома ждут семьи.

Милонов надеется, что фильм поможет привлечь внимание общественности к делу похищенных в Ливии россиян. Он добавил, что "Шугалей" имеет талантливый актерский состав и поставлен на хорошем уровне.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#милонов #фильм #Шугалей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...