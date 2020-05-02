Милонов надеется, что "Шугалей" привлечет внимание общества к делу похищенных россиян

Россияне должны посмотреть фильм "Шугалей", чтобы поддержать удерживаемых в Ливии российских социологов. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Премьера документального фильма "Шугалей" состоялась 1 мая на телеканале НТВ. Сюжет кинокартины рассказывает о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Год назад они были схвачены ливийскими боевиками и помещены в неофициальную тюрьму "Митига". К ним не пускают адвокатов и российских представителей.

Милонов на своей странице в социальной сети Facebook напомнил, что россияне были похищены боевиками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, деятельность которого поддерживается Западом. Также депутат отметил, что социологов дома ждут семьи.

Милонов надеется, что фильм поможет привлечь внимание общественности к делу похищенных в Ливии россиян. Он добавил, что "Шугалей" имеет талантливый актерский состав и поставлен на хорошем уровне.