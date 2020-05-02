НТВ показал документальный фильм "Шугалей" о похищенных в Ливии россиянах

Премьерный показ фильма "Шугалей" стартовал на телеканале НТВ в первый день мая. Режиссером фильма выступил Денис Нейманд, а главную роль исполнил актер Кирилл Полухин.

Исполнитель роли Шугалея назвал своего персонажа смелым и храбрым человеком. Полухин признался, что ему сложно представить, с какими трудностями столкнулся социолог Максим Шугалей, который уже почти год находится в плену ливийских бандитов, передает Федеральное агентство новостей.

Социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию весной прошлого года. Они находились в африканской стране для сбора информации о ситуации в Ливии. В мае 2019 года они были схвачены боевиками Правительства национального согласия (ПНС).