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23:41   1 Мая 2020
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Московские медики сообщили о смерти 37 пациентов с диагностированным коронавирусом

Московские медики сообщили о смерти 37 пациентов с диагностированным коронавирусом

Число умерших пациентов с диагностированным коронавирусом в Москве увеличилось до 696 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За последние сутки врачи зафиксировали 37 смертей. Большая часть пациентов имела сопутствующие заболевания. Прежде специалисты подтвердили им пневмонию и выявили положительный результат на коронавирус.

Всего в России за последние сутки было зафиксировано около восьми тысяч новых случаев заражения. Прежде российские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая.  

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Автор: Ирина Большунова
#москва #смерть #коронавирус

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