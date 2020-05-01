Московские медики сообщили о смерти 37 пациентов с диагностированным коронавирусом

Число умерших пациентов с диагностированным коронавирусом в Москве увеличилось до 696 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За последние сутки врачи зафиксировали 37 смертей. Большая часть пациентов имела сопутствующие заболевания. Прежде специалисты подтвердили им пневмонию и выявили положительный результат на коронавирус.

Всего в России за последние сутки было зафиксировано около восьми тысяч новых случаев заражения. Прежде российские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая.