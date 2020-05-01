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23:22   1 Мая 2020
Политика

Боевики ПНС Ливии позволяют сирийским наемникам убивать и насиловать жителей Триполи

Боевики ПНС Ливии позволяют сирийским наемникам убивать и насиловать жителей Триполи

Преступная обстановка в Триполи значительно ухудшилась после появления там сирийских наемников. Местные жители все чаще находят жертв изнасилования и трупы в районах ливийской столицы.

Сирийские наемники воюют на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Они были переброшены на ливийскую территорию Турцией, которая открыто снабжает боевиков вооружением и боевой техникой. Жители Триполи все чаще стали жаловаться на преступления, совершенные сирийскими радикалами, передает Федеральное агентство новостей.

В качестве жертв боевики выбирают женщин и детей. Один из пользователей соцсети Twitter рассказал, что видел, как сирийские наемники насиловали и убивали детей на глазах у представителей ПНС. Некоторым детям тогда удалось спастись.

По информации издания Arabitoday, несколько жертв радикалов были найдены в лесопарке Ан-Наср и его окрестностях. Силы безопасности ПНС Ливии не могут повлиять на бесчинствующих наемников, что дает радикалам чувство полной безнаказанности. Таким образом, местные жители вынуждены жить в постоянном страхе и стараются не покидать свои дома.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #пнс ливии

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