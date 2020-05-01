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22:08   1 Мая 2020
Армия

Действия протурецких боевиков в Сирии могут спровоцировать вспышку COVID-19 в Хасаке

Действия протурецких боевиков в Сирии могут спровоцировать вспышку COVID-19 в Хасаке

Отключение водоснабжения протурецкими группировками на контролируемых курдами территориях может привести к вспышке коронавируса в регионе, считает политолог Антон Бредихин.

Подконтрольный Турции совет в Рас-Эль-Айне поставил курдам в сирийской Хасаке ультиматум, согласно которому провинция должна обеспечить электроэнергией территории, на которых проводится турецкая операция "Источник мира", пишет ФАН. В противном случае, протурецкие формирования грозятся отключить воду курдам.

По мнению главного редактора журнала "Архонт", политолога Антона Бредихина, ультиматумы со стороны протурецких формирований, выдвинутые сотрудничающими с США курдам, являются желанием Анкары продемонстрировать Вашингтону самостоятельность политики в регионе. Перерезав Хасаке водоснабжение, протурецкие группировки поспособствуют ухудшению эпидемиологической обстановке в регионе, что усугубляется пандемией COVID-19, считает эксперт.

"Любые действия, направленные на распространения эпидемии, что мы сейчас и видим, угрожают гуманитарной катастрофе в Сирии", — заявил Бредихин.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #турция #курды #хасака

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