Действия протурецких боевиков в Сирии могут спровоцировать вспышку COVID-19 в Хасаке

Отключение водоснабжения протурецкими группировками на контролируемых курдами территориях может привести к вспышке коронавируса в регионе, считает политолог Антон Бредихин.

Подконтрольный Турции совет в Рас-Эль-Айне поставил курдам в сирийской Хасаке ультиматум, согласно которому провинция должна обеспечить электроэнергией территории, на которых проводится турецкая операция "Источник мира", пишет ФАН. В противном случае, протурецкие формирования грозятся отключить воду курдам.

По мнению главного редактора журнала "Архонт", политолога Антона Бредихина, ультиматумы со стороны протурецких формирований, выдвинутые сотрудничающими с США курдам, являются желанием Анкары продемонстрировать Вашингтону самостоятельность политики в регионе. Перерезав Хасаке водоснабжение, протурецкие группировки поспособствуют ухудшению эпидемиологической обстановке в регионе, что усугубляется пандемией COVID-19, считает эксперт.