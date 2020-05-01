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22:04   1 Мая 2020
Общество

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Глава Минстроя заразился коронавирусом нового типа

COVID-19 диагностирован у министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале министерства.

Владимир Якушев госпитализирован. Исполнять его обязанности будет Никита Стасишин на время лечения. Под присмотром врачей в одной из городских больниц будет проходить лечение министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Достоверная и подробная информация о коронавирусе нового типа в Российской Федерации представлена на официальном портеле стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным в России зафиксировано 114 431 случаев заболевания, 13 220 человек выздоровело.

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Автор: Борис Нестеров
#пандемия #якушев #коронавирус

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