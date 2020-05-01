Глава Минстроя заразился коронавирусом нового типа

COVID-19 диагностирован у министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале министерства.

Владимир Якушев госпитализирован. Исполнять его обязанности будет Никита Стасишин на время лечения. Под присмотром врачей в одной из городских больниц будет проходить лечение министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Достоверная и подробная информация о коронавирусе нового типа в Российской Федерации представлена на официальном портеле стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным в России зафиксировано 114 431 случаев заболевания, 13 220 человек выздоровело.