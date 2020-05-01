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21:03   1 Мая 2020
Армия

Франция использует подконтрольные СМИ, чтобы дискредитировать деятельность РФ в ЦАР

Франция использует подконтрольные СМИ, чтобы дискредитировать деятельность РФ в ЦАР

Франция использует подконтрольное онлайн-издание Corbeau News, чтобы дискредитировать деятельность России в Центральноафриканской республике. К такому выводу пришли журналисты ФАН.

В материале содержится утверждение о том, что офицеры Центральноафриканских вооруженных сил сомневаются в пользе сотрудничества с Россией в военной области. Они ссылаются на коммюнике, которое якобы выпустили военные FACA. Примечательно, что изображение документа нигде нет.

Журналисты ФАН обнаружили коммюннике и внимательно изучили его. Выяснилось, что в нем не содержится никакой критики в отношении РФ, а сами военные выступают против неэффективных решений руководства, кумовства, кровопролития и вооруженных действий в отношении мирных жителей.

О том, что Corbeau News является подконтрольными Парижу СМИ, ФАН в курсе с февраля 2020 года. СМИ неоднократно искажало факты и события. Все это делается для того, чтобы принизить Россию и ее дипломатические отношения с ЦАР.

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Автор: Илья Романович
#россия #франция #цар

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