Легенда, многие годы настойчиво продвигаемая украинской пропагандой, о том, что схроны с оружием на Украине устраивают «сепаратисты», рассыпалась после того, как Ярош рассказал, кому на самом деле принадлежит огромный тайный арсенал, обнаруженный на днях правоохранителями.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», власти Украины продолжают преследовать бывших «героев Майдана», об этом свидетельствует история расследованием украинских правоохранителей, которое проводится по факту обнаружения принадлежащего ультраправым националистам схрона с вооружением.

О своих последних успехах в борьбе с незаконным оборотом оружия 29 апреля на своем сайте отчитался Офис генпрокурора Украины. На фоне регулярных сообщений об изъятии то тут, то там припрятанных гранат, пистолетов, автоматов и патронов, сообщение о ста тоннах боеприпасов и другом вооружении, обнаруженном в тылу группировки ВСУ, воюющей в зоне ООС (бывшая АТО), все же не осталось незамеченным.

«На территории бывших городского клуба и детского лагеря украинские правоохранители нашли следующие «ништяки»: командирскую модификацию боевой машины пехоты БМП-2К; 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира»; два 120-мм миномета 2Б11; 82-мм автоматический миномет «Василек»; 14,5-мм противотанковое ружье ПТРД; две 30-мм автоматические пушки 2А42; 63 переносных противотанковых ракетных комплекса 9К111 «Фагот»; две пусковые установки и противотанковые ракеты другого ПТРК; 30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 «Пламя»; два станковых пулемета Максима; ручной пулемет РПК; два танковых пулемета ПКТ; крупнокалиберный станковый пулемет ДШК; пять ручных противотанковых гранатомета РПГ-7; пять подствольных гранатометов; 25 автоматов Калашникова; три неопознанных образца стрелкового оружия калибров 7,62-мм и 12–7-мм; автоматический пистолет Стечкина», — сообщает ФАН.

Кроме того, как отмечается, в схроне было обнаружено более ста тонн боеприпасов, в том числе сотни снарядов к гаубице Д-30 калибром 122 мм, полторы тысячи мин калибром 120 мм, триста снарядов к противотанковой пушке МТ-12 «Рапира» калибром 100 мм, тысяча минометных мин калибром 82 мм и выстрелов к противотанковому гранатомету калибром 73 мм, пять тысяч выстрелов ВОГ-17М калибром 30 мм, свыше тысячи ручных гранат, более 200 штук противопехотных и противотанковых мин, более полумиллиона разнокалиберных патронов, взрывчатка и другие боеприпасы.

Правоохранительные органы Украины в связи с обнаружением этого склада оружия начали досудебное разбирательство по статье «Хранение и сбыт огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения, о чем и сообщили на своем официальном сайте 29 апреля.

Не успела местная общественность прийти в себя от шока, как их тут же настигли новые сенсационные новости. В частности, редактор интернет-портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что схрон с оружием, найденный на территории бывшего детского лагеря и бывшего же городского клуба, на самом деле принадлежит 3-му полку спецназа ВСУ.

«Далее Бутусов, со ссылкой на анонимный источник из ВСУ, сообщил, что весь инцидент с обнаружением мегасхрона — «это клоунада и показуха» украинских правоохранителей, которые «сфальсифицировали уголовное дело и сейчас себе еще ордена потребуют», — пишет ФАН.

То есть, как отмечается, Бутусов выступил против нового генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая является протеже президента страны Владимира Зеленского.

Но еще энергичнее против Венедиктовой выступил Дмитрий Ярош – лидер запрещенных в России украинских ультраправых националистических группировок – «Правый сектор»* и «УДА» (Украинская добровольческая армия).

По словам Яроша, который недавно назвал президента Зеленского «ликвидатором Украины», груда военной техники, оружия и боеприпасов на базе спецназа появилась не просто так, а осталась в наследство от 5-го батальона УДА, который до 2018 года действовал в зоне АТО.

Когда батальон выводили из Донбасса, сообщил Ярош, националисты и передали имевшееся у них вооружение 3-му полку спецназа, а тот должен был поставить все на баланс, но, видимо, не поставил.

«Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют страну, что тут якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат. Во власти вообще отсутствует какое-то понимание, что они творят, как я вижу. Сами себя топят», — возмутился Ярош.

Действительно странно, что нацполиция и военная прокуратура Украины нагрянули на «базу спецназа», не разобравшись, чье именно добро там хранится. Но, судя по тому, как решительно они действовали, правоохранители знали, что по факту оружие, боеприпасы и военная техника по-прежнему принадлежали националистам, и явились, чтобы изъять этот «клад».

Именно поэтому так взъерепенился Бубусов, которые еще со времен Майдана имел дела с правосеками, да и сам Ярош. Конечно, их не устраивают действия правоохранителей, очевидно нацеленные на то, чтобы «задвинуть в угол» Яроша и Ко. Но зато эти действия очень даже устраивают президента Зеленского, которому бесконтрольные ультраправые мешают так же сильно, как в свое время мешали Порошенко.

При этом наконец становиться понятно, откуда берутся многочисленные тайники с оружием «сепаров», которые регулярно, чуть ли не каждый месяц находят нацполиция и СБУ. Все обвинения против «диверсантов ФСБ» оказались развенчаны этим схроном Яроша, так как теперь ясно, что часть этих тайников принадлежала криминальным торговцам оружием, а другая часть «Правому сектору»*, который подпольно приторговывает оружием, попавшим ему в руки после Майдана.

То есть ни Луганск с Донецком, ни Москва не имеют отношения к схронам с оружием на украинской территории, и взрывы на армейских складах устраивают не «русские дроны», а местные военные, и теперь киевской пропаганде придется это признать.

* - обе организации признаны в России экстремистскими и запрещены решением Верховного суда.