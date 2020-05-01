Романовский: МИД должен сделать все, чтобы у второй части "Шугалея" был хороший конец

Сегодня на канале НТВ — мировая премьера фильма "Шугалей". Фильм повествует о двоих российских социологах в Ливии, которых уже год насильно удерживают боевики ПНС. Оценку картине дал военкор Кирилл Романовский.

Военный корреспондент Кирилл Романовский посмотрел премьеру фильма "Шугалей" по времени Владивостока и поделился своей оценкой. Ее публикует Федеральное агентство новостей. Романовский заявил, в первую очередь, что российский МИД должен сделать все от него зависящее, чтобы вторая часть картины непременно окончилась хорошо.

Сюжет фильма "Шугалей" основан на реальных событиях и рассказывает о судьбе двоих российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, оказавшихся в плену у боевиков так называемого Правительства национального согласия Ливии. Уже в течение года они удерживаются в ливийской тюрьме "Митига" в нечеловеческих условиях.

По мнению Кирилла Романовского, фильм может подвергнуться критике деятелей киноиндустрии, и они имеют право на это, подчеркнул он. Но картина отнюдь не художественная.

"Я считаю, что "Шугалей", с учетом стопроцентной привязки к трагизму сегодняшнего дня и судьбе его героя, вообще не должен восприниматься зрителем как акт искусства", — сообщил журналист.

Романовский также подчеркнул, что фильма "Шугалей" поспособствует освобождению россиян из плена. Трансляция фильма состоится 1 мая на канале НТВ в 21:00 по московскому времени.