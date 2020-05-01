Фильм "Шугалей" показывает шокирующую историю похищения двух россиян в Ливии

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума рассказал о том, что фильм "Шугалей" является не просто искусством, а попыткой напомнить обществу о том, что русские своих не бросают.

Вышедшая на канале НТВ кинокартина "Шугалей" показывает историю двух социологов из России, которые на законных основаниях проводили свои исследования в Ливии. Из-за этого они стали неудобны так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, боевики которого похитили россиян, передает ФАН.

Основанное на показаниях очевидцев случившегося кинолента иллюстрирует террористическую суть преступного "правительства" Файеза Сарраджа. Оно отличается от всех других террористических организаций тем, что Запад присвоил ему официальный статус.

В заключении Джума подчеркнул, что фильм получился очень сильным, так как в его основе лежит реальная история о похищенных боевиками ученых. Помимо этого, спецкор ФАН отметил убедительную игру актеров и выбор места съемок.