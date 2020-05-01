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20:22   1 Мая 2020
Политика

Кремль прокомментировал состояние здоровья Ким Чен Ына

Кремль прокомментировал состояние здоровья Ким Чен Ына

Официальных данных о состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына у Кремля нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в ряде изданий появились неподтвержденные данные о якобы смерти лидера.

У Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына. Такой комментарий относительно судьбы северокорейского лидера дал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Глава КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике уже около месяца — с 11 апреля. Относительно его судьбы строятся различные догадки. По некоторым данным, Ким перенес операцию, которая прошла не совсем удачно. Ряд изданий писал также о якобы смерти северокорейского лидера. Но эти данные так и не нашли подтверждения.

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Автор: Борис Нестеров
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