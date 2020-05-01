Врачи больницы в Коммунарке обнаружили новый симптом COVID-19

Медики выявили еще один симптом коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы в Коммунарки Денис Проценко.

Выяснилось, что большинства пациентов с COVID-19 наблюдались кожные высыпания на руках и животе. Главный врач подмосковного медицинского центра заявил, что мутация вируса проявляется разницей в клиническим симптомах.

После наблюдения за ходом и развитием болезни можно будет рассуждать на тему мутации инфекции. Проценко также заявил, что необходимо делать упор на результаты клинических исследований, которые регулярно сравниваются с данными зарубежных врачей.

Главврач добавил, что первое механическое извлечение тромба при ишемическом инсульте успешно провели хирурги в Коммунарке. Это была совместная операция с медиками из Городской клинической больницы имени Давыдовского.