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19:45   1 Мая 2020
Общество

Врачи больницы в Коммунарке обнаружили новый симптом COVID-19

Врачи больницы в Коммунарке обнаружили новый симптом COVID-19

Медики выявили еще один симптом коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы в Коммунарки Денис Проценко.

Выяснилось, что большинства пациентов с COVID-19 наблюдались кожные высыпания на руках и животе. Главный врач подмосковного медицинского центра  заявил, что мутация вируса проявляется разницей в клиническим симптомах. 

После наблюдения за ходом и развитием болезни можно будет рассуждать на тему мутации инфекции. Проценко также заявил, что необходимо делать упор на результаты клинических исследований, которые регулярно сравниваются с данными зарубежных врачей. 

Главврач добавил, что первое механическое извлечение тромба при ишемическом инсульте успешно провели хирурги в Коммунарке. Это была совместная операция с медиками из Городской клинической больницы имени Давыдовского.

 

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Автор: Василий Пименов
#россия #коммунарка #коронавирус

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