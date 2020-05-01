Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врачи больницы в Коммунарке обнаружили новый симптом COVID-19

Врачи больницы в Коммунарке обнаружили новый симптом COVID-19

 Роспотребнадзор отметил увеличение числа пациентов с COVID-19 в стране

Роспотребнадзор отметил увеличение числа пациентов с COVID-19 в стране
Кремль прокомментировал состояние здоровья Ким Чен Ына

Кремль прокомментировал состояние здоровья Ким Чен Ына

 Фильм "Шугалей" расскажет зрителю о тяжелой участи похищенных в Ливии социологов

Фильм "Шугалей" расскажет зрителю о тяжелой участи похищенных в Ливии социологов
Колумнист ФАН сравнил происходящие в Праге события с русофобской оперой

Колумнист ФАН сравнил происходящие в Праге события с русофобской оперой

 В Project Syndicate рассказали о надвигающейся «Очень Великой депрессии»

В Project Syndicate рассказали о надвигающейся «Очень Великой депрессии»
Врачи больницы в Коммунарке обнаружили новый симптом COVID-19

Врачи больницы в Коммунарке обнаружили новый симптом COVID-19

 Роспотребнадзор отметил увеличение числа пациентов с COVID-19 в стране

Роспотребнадзор отметил увеличение числа пациентов с COVID-19 в стране
Кремль прокомментировал состояние здоровья Ким Чен Ына

Кремль прокомментировал состояние здоровья Ким Чен Ына

 Фильм "Шугалей" расскажет зрителю о тяжелой участи похищенных в Ливии социологов

Фильм "Шугалей" расскажет зрителю о тяжелой участи похищенных в Ливии социологов
Колумнист ФАН сравнил происходящие в Праге события с русофобской оперой

Колумнист ФАН сравнил происходящие в Праге события с русофобской оперой

 В Project Syndicate рассказали о надвигающейся «Очень Великой депрессии»

В Project Syndicate рассказали о надвигающейся «Очень Великой депрессии»
19:39   1 Мая 2020
Политика

Фильм "Шугалей" расскажет зрителю о тяжелой участи похищенных в Ливии социологов

Фильм "Шугалей" расскажет зрителю о тяжелой участи похищенных в Ливии социологов

Фильм "Шугалей" рассказывает о безумном мироустройстве, воцарившемся в Ливии. Некогда процветающее государство оказалось растоптано в пыль благодаря стараниям "цивилизованных" государств и террористов, пишет эксперт Алексей Суконкин. 

Фильм повествует о судьбе российских социологов — Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Ученых похитили в Ливии и отправили в тюрьму "Митига". Это место получило дурную славу из-за убийств, пыток и нечеловеческих условий, передает в пятницу ФАН.

Российские ученые быстро догадались, что Запад пытается встроить терроризм во властные структуры Ливии. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии является лишь марионеткой в руках других стран, и только одна сила в стране оказалась не погружена на террористическое дно — Ливийская национальная армия (ЛНА).

Главный смысл картины состоит в том, что реальные, а не киношные Шугалей и Суэйфан сидят в тюрьме на окраине Триполи и ждут своего вызволения. Охранник тюрьмы в фильме заявляет, что "русские за своими придут обязательно". Звучит как руководство к действию. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#ливия #Шугалей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...