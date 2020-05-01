Фильм "Шугалей" рассказывает о безумном мироустройстве, воцарившемся в Ливии. Некогда процветающее государство оказалось растоптано в пыль благодаря стараниям "цивилизованных" государств и террористов, пишет эксперт Алексей Суконкин.

Фильм повествует о судьбе российских социологов — Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Ученых похитили в Ливии и отправили в тюрьму "Митига". Это место получило дурную славу из-за убийств, пыток и нечеловеческих условий, передает в пятницу ФАН.

Российские ученые быстро догадались, что Запад пытается встроить терроризм во властные структуры Ливии. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии является лишь марионеткой в руках других стран, и только одна сила в стране оказалась не погружена на террористическое дно — Ливийская национальная армия (ЛНА).

Главный смысл картины состоит в том, что реальные, а не киношные Шугалей и Суэйфан сидят в тюрьме на окраине Триполи и ждут своего вызволения. Охранник тюрьмы в фильме заявляет, что "русские за своими придут обязательно". Звучит как руководство к действию.