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19:32   1 Мая 2020
Общество

Роспотребнадзор отметил увеличение числа пациентов с COVID-19 в стране

Роспотребнадзор отметил увеличение числа пациентов с COVID-19 в стране

Количество пациентов с COVID-19 в России значительно увеличилось за последние два дня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова также уточнила, что ведомство подготовит рекомендации по ограничениям на майские праздники. По ее словам, очень важно сейчас не расслабляться и соблюдать режим самоизоляции.

За минувшие сутки в РФ зафиксировано 7933 новых случая заражения COVID-19 в 85 регионах страны, скончались 96 человек, выздоровел 1601 человек. В связи с пандемией инфекции, российскими властями принимаются эффективные меры по оказанию поддержки населению. Граждан просят проявлять ответственность, и ради защиты собственного здоровья и здоровья окружающих без необходимости не покидать дома.

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Автор: Руслан Неглинный
#роспотребнадзор #попова #коронавирус

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