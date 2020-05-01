Российская Федерация в отличие от СССР сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавируса, считает обозреватель американского журнала Forbes Кеннет Рапоза.

По его словам, ситуация, сложившаяся в 80-х годах на нефтяном рынке, когда баррель нефть стоил 10 долларов, в результате чего советская экономика рухнула, не повторится, так как современная Россия втянута в международные рынки капитала, запас которых достигает около 563 млрд долларов.

Кроме того, эксперт отмечает, что правительство РФ принимает меры для борьбы с коронавирусом и минимизации его влияния на экономику и население страны. При этом из-за введенных ограничений и принятых мер по противодействию кризису пострадает российский бюджет. По прогнозу Рапозы, дефицит первичного бюджетного баланса может составить 5,5%.

Способность России противостоять нефтяному кризису также оценил аналитик BNP Paribas Луис Пейшото. Он считает, что на данный момент серьезные проблемы для экономики РФ отсутствуют, о чем свидетельствует повышение кредитного рейтинга страны, передает "ПолитРоссия".