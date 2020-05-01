Жителям Подмосковья строго рекомендовали придерживаться масочного режима в мае

Глава Московской области Андрей Воробьев подписал документ о введении обязательного масочного режима на территории региона.

На протяжении всех майских праздников жителям Подмосковья строго рекомендовано находиться в масках или респираторах на улице. Это касается мест массового скопления людей: рабочих мест, аптек, магазинов, такси и общественного транспорта. Начиная с 12 мая эта мера вводится на постоянной основе.

Жители региона будут в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты: к примеру, социально незащищенные слои получат их на льготной основе. Подведомственные сети аптек будут иметь достаточное количество товара для бесперебойной продажи. Другие аптечные точки тоже почувствуют поддержку властей. А местное отделение ФАС проконтролирует уровень цен на маски.

За минувшие сутки на территории РФ было выявлено 7933 новых зараженных COVID-19. Всего за весь период борьбы с пандемией в стране зарегистрирован 114 431 пациент с подтвержденным диагнозом. Также за это время на поправку пошло 13 220 человек и 1169 заболевших скончались. Последние новости об эпидемиологической ситуации можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.